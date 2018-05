Mexia volta a negar existência de rendas excessivas

Presidente executivo da EDP, António Mexia, manifestou "total disponibilidade para clarificar este assunto" dizendo que a EDP é "a principal interessada" em esclarecer o assunto. MP investiga pagamentos suspeitos pagos por Ricardo Salgado a Manuel Pinho para que este, enquanto esteve no governo, tomasse decisões que beneficiassem a EDP, da qual o BES era acionista. De acordo com o Público, as decisões de Pinho terão garantido à EDP pagamentos na ordem de 2.500 milhões de euros, desde 2007, através de rendas excessivas

O presidente executivo da EDP, António Mexia, voltou a dizer que "não existem rendas excessivas" e que já manifestou "total disponibilidade para clarificar este assunto".

Em declarações aos jornalistas, António Mexia diz ainda que a elétrica nacional é "a principal interessada em clarificar" a questão de alegados benefícios que terão sido dados pelo antigo ministro da Economia, Manuel Pinho. "O problema que está agora a ser investigado não tem nada a ver com a EDP. Sobre esta questão, a principal interessada em clarificar o assunto é a própria EDP", afirmou António Mexia, à margem do forum "The Sustainable Energy for All", a decorrer em Lisboa.

O Ministério Público está a investigar pagamentos suspeitos de Ricardo Salgado a Manuel Pinho para que, enquanto foi ministro da Economia, fossem tomadas decisões que beneficiassem a EDP, da qual o BES era acionista. De acordo com o jornal Público as decisões de Manuel Pinho terão garantido à EDP pagamentos na ordem de 2.500 milhões de euros, desde 2007, com as rendas excessivas.

O caso EDP partiu de indícios e escutas detetadas durante a investigação Operação Marquês.

Ontem, a Sic Notícias avançou que novos documentos que constam do processo da Operação Marquês revelaram que o ex-ministro terá recebido um total de 2,1 milhões de euros do saco azul do Grupo Espírito Santo, com verbas que terão começado a ser pagas desde 2002. Inicialmente, o Observador apontava para benefícios pagos a Pinho na ordem de 1,2 milhões de euros que seriam pagos desde 2006.

As transferências para Pinho, realizadas através de quatro off-shores, ter-se-âo prolongado até 2014. A grande fatia deste valor, 1,8 milhões de euros, terá sido paga do saco azul do GES durante uma década, entre 2002 e 2012, através de transferências mensais fixas de cerca de 15 mil euros. E, deste valor, 795 mil euros terão sido pagos enquanto Pinho esteve em funções no governo, entre 2005 e 2009.

O ex-presidente executivo do antigo Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado foi constituído arguido no caso mas nega ter corrompido o ex-ministro. “Nunca corrompi ninguém”, disse o ex-banqueiro para quem “este caso não tem pés nem cabeça”.

O BE apresentou hoje uma proposta de constituição de comissão de inquérito – que deverá ser aprovada por todos os partidos com assento parlamentar – forçando Manuel Pinho a prestar declarações no parlamento. A decisão dos bloquistas foi tomada depois de o ex-ministro não ter manifestado disponibilidade para comparecer numa audição regular da Comissão de Economia, porposta pelo PSD.

No entanto, ontem, Manuel Pinho fez saber que só irá prestar declarações no parlamento caso seja interrogado antes pelo Ministério Público.