Facebook cria ferramenta para juntar solteiros

De acordo com Mark Zuckerberg, o Facebook está mais do que preparado para este novo desafio porque conta já com mais de 200 milhões de solteiros com perfil nesta rede social.

“Um em cada três casamentos nos Estados Unidos da América começam online”, afirmou Mark Zuckerberg que pretende ter tudo pronto no final do ano. “Milhões de pessoas dizem que são solteiras no Facebook e temos de fazer algo quanto a isso”, garantiu o fundador da rede social.

Para o fundador do Facebook, um dos pontos mais importantes é que os amigos do utilizador não saberão que esta ferramenta está a ser utilizada.

No entanto, o anúncio de que o Facebook terá este novo serviço fez com que as ações do Tinder caíssem abrutamente.