O papel da Calçada Portuguesa no mundo

A língua portuguesa é a marca mais evidente da influência e herança deixadas pelos portugueses no mundo. Mas outros elementos permanecem como testemunho da influência cultural distintiva da portugalidade, alguns revelando a sua persistência para além da presença física dos portugueses.

A Calçada Portuguesa marca a portugalidade para além de Lisboa e de muitas outras cidades portuguesas. Em todo o mundo onde os portugueses tiveram influência este pavimento, tão identificado com a nossa cultura, mantêm-se como referência, enriquecendo o espaço público e assumindo destaque nos espaços mais nobres das cidades.

Na intensa troca de influências culturais com os países que constituíram antigas colónias portuguesas, a Calçada Portuguesa constitui um dos mais importantes contributos portugueses que é possível testemunhar.

A exposição ‘Tanto Mar – fluxos transatlânticos do design’ promovida pelo MUDE (Museu do Design e da Moda) que se encontra patente no Palácio dos Condes da Calheta, em Lisboa, é em geral muito interessante pelo retrato sobre a troca de influências do design entre Portugal e o Brasil, mas é particularmente curiosa pelo destaque atribuído à Calçada Portuguesa nesse intercâmbio cultural.

A Calçada Portuguesa no Brasil é designada como ‘pedra portuguesa’ e ocupa lugar de destaque nas zonas mais nobres das principais cidades brasileiras. Primeiro, reproduzindo o mais conhecido e tradicional padrão inicialmente aplicado no Rossio (em Lisboa) – ‘Mar largo’ que se encontra no famoso ‘calçadão’ em Copacabana, mas depois sendo objeto de artistas brasileiros que foram desenhando novos padrões que se podem observar em Ipanema – também no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília ou Manaus.

A Calçada Portuguesa, juntamente com a língua portuguesa, é um testemunho da influência dos portugueses nos países de expressão portuguesa e encontra-se também em territórios em que os portugueses tiveram presença tais como Malaca ou Macau. Mas outras cidades no mundo têm presença de Calçada Portuguesa, como os Estados Unidos da América, China, Alemanha, Bélgica França ou Espanha.

Portugal afirma-se no mundo pela sua história no papel central no período dos descobrimentos, pela sua cultura, resultante do intercâmbio com outros povos, através da língua – das mais faladas no mundo, mas tem na Calçada Portuguesa um elemento de elevado potencial de afirmação e promoção da sua identidade.

Num momento de nova afirmação de Portugal no mundo a Calçada Portuguesa pode e deve desempenhar um papel importante neste âmbito através da sua valorização enquanto elemento de identidade da portugalidade, apostando na sua classificação enquanto património cultural da humanidade e potenciando o seu papel como elemento de afirmação de Portugal no mundo no plano cultural, artístico e também económico.

Portugal terá de ser motor do reconhecimento internacional da Calçada Portuguesa, começando por cuidar, proteger, promover e valorizar este património único que é parte da identidade histórica, cultural e artística do país, mas que deve ser também suporte para a criação de novos artistas, formação profissional e aperfeiçoamento das técnicas de aplicação e manutenção.