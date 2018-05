Greve. Vueling cancela 222 voos entre quinta e sexta-feira

A companhia aérea Vueling cancelou 222 voos, 16 dos quais são de ou para Portugal, devido à greve dos pilotos que decorre entre quinta e sexta-feira (3 e 4 de maio). Para quinta-feira vão ser afetados 116 voos afetados, entre os quais os voos de Lisboa para Amesterdão, Barcelona e Zurique, bem como as ligações destas três cidades com destino à capital portuguesa.

Também serão cancelados os voos do Porto para Amesterdão e Zurique e as ligações destas cidades ao Porto. Já na sexta vão ser afetadas 106 as ligações aéreas canceladas, incluindo os voos entre Lisboa e Amesterdão, Barcelona e Zurique, num total de seis voos.

A greve foi convocada pelo sindicato de pilotos Sepla em protesto contra os “incumprimentos” do acordo de empresa em vigor e contra o que consideram “falta de clareza” por parte da companhia aérea na negociação do próximo acordo. Também em cima da mesa está um pedido de aumento de salários que, de acordo com as contas do sindicato, estão entre 30% a 60% abaixo dos salários pagos por outras low-cost como a Ryanair ou a easyJet.

Já na semana passada, a companhia área convocou greve para os dias 25 e 25 de abril, o que levou ao cancelamento de uma série de voos.