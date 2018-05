Liverpool. Internacional português convocado para jogo em Roma

O internacional português Rafael Camacho, de 17 anos, está na lista dos 23 jogadores chamados pelo treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, para o jogo frente ao Roma, esta quarta-feira.

Rafael Camacho está no clube inglês desde a temporada passada. Antes Esteves três épocas no Manchester City, estando emprestado ao Real Sport Club na época de 2015/16. Antes disso, passou pela formação do Sporting.

Neste jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, o Liverpool vai a Roma defender a vantagem de três golos alcançada na semana passada em Anfield.