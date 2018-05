Suspensão afasta Bruno de Carvalho do dérbi

O presidente do Sporting Bruno de Carvalho não vai estar presente no banco de suplentes dos leões durante o dérbi de sábado – o dirigente desportivo foi alvo de uma suspensão de seis dias por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A informação está a ser avançada pelo jornal desportivo Record.

De acordo com o mesmo jornal, em causa estão os comentários feitos por Bruno de Carvalho no Facebook a respeito de António Salvador.

As declarações foram analisadas pela Comissão de Instrutores da Liga e mais tarde pelo Conselho de Disciplina da FPF, que determinou esta suspensão.