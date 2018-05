Rita Pereira recorda um dos “momentos mais tristes” da sua carreira | FOTO

A atriz Rita Pereira usou a rede social Instagram para partilhar com os fãs uma fotografia muito especial – uma imagem que ilustra um dos momentos “mais tristes” da sua carreira.

Na sua página oficial, a atriz partilhou uma fotografia da altura em que participou no programa ‘Dança com as Estrelas’, da TVI.

“Bateu uma nostalgia hoje. Que saudades do ‘Dança com as Estrelas’. Ser obrigada a sair do programa na semifinal foi dos momentos mais tristes da minha vida profissional. Até hoje sofro com a lesão que fiz durante o programa, nunca fiquei a 100%”, escreveu na legenda da fotografia.

“E pensar que a imprensa tentou acusar-me de desistir por vontade própria. Só quem me conhece sabe a paixão que tenho pela dança, só quem dança sabe que jamais se desiste de dançar. Que saudades”, acrescentou.