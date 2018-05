Pamela Anderson conta pormenores dos seus encontros com Trump, Putin e Assange

Pamela Anderson contou à revista norte-americana Hollywood Reporter que tem encontros com várias figuras da política dos EUA e não só. A atriz de 50 anos disse que já teve encontros com Vladimir Putin, Donald Trump e até com Julian Assange.

Pamela Anderson contou, em entrevista, que visitou várias vezes o fundador do Wikileaks na embaixada do Equador, em Londres. A atriz referiu que, durante os encontros, conversaram sobre vários assuntos, “não só de política”. Um dos temas sobre os quais os dois conversavam na embaixada equatoriana era religião, mas propriamente sobre a Bíblia.

Pamela assegurou também que foi recebida várias vezes no Kremlin. A atriz contou que se começou a relacionar com Putin depois de lhe ter enviado uma carta a pedir que deixasse passar um baleeiro por águas russas, em 2015. Desde então, conta Pamela, já visitou o Kremlin várias vezes.

À mesma publicação, Anderson referiu que conheceu Trump numa festa de aniversário do atual Presidente dos EUA numa altura em que Pamela Anderson era modelo da Playboy: “Contrataram-me para estar lá, davam-nos 500 dólares [417 euros] por dia. Ele estava com a sua mulher, não me lembro qual… Não foi nada de especial”.