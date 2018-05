Época balnear arrancou em Cascais, seguem-se Oeiras, Lagoa e Albufeira

Vigilância arrancou no feriado no concelho de Cascais. Em Carcavelos até já havia bolas-de-berlim à venda

Os areais começam a compor-se para a chegada do bom tempo. Depois de o concelho de Cascais ter dado o pontapé de saída da época balnear de 2018 no passado 1 de maio – dia em que começou também a época balnear na praia de Cabedelo, em Viana do Castelo –, ainda este mês deverá passar a haver vigilância nas praias de Oeiras, Lagoa e Albufeira. Ainda assim, na maioria dos municípios, o “verão” só chega mesmo no seu mês oficial, junho.

De acordo com a portaria conjunta dos ministérios da Defesa e Ambiente publicada ontem, o calendário não é muito diferente do de anos anteriores. Até ao momento iniciou-se a época balnear em 14 praias, quase todas no concelho de Cascais, que tem justificado a antecipação com a procura das últimas semanas da primavera. Além de começar mais cedo, a época balnear prolonga-se neste concelho até 15 de outubro.

Deste sábado a oito, dia 12, é a vez de as restantes praias da Marginal, no concelho de Oeiras, se tornarem mais seguras para os primeiros banhistas. É o caso das concorridas praias de Santo Amaro, Torre, Paço d’Arcos e Caxias, cuja época balnear vai prolongar-se até 23 de setembro.

A 15 de maio será a vez de as primeiras praias algarvias içarem as suas bandeiras. É o caso das 26 praias do concelho de Albufeira, que também vão manter a vigilância até 15 de outubro. No concelho de Lagoa, a grande maioria das praias também inicia a época balnear nesta data.

A 30 de maio, já em cima de junho, está previsto o arranque da época balnear no concelho de Sesimbra, por exemplo na lagoa de Albufeira ou no Meco, onde se estende até 16 de setembro.

De resto, a época balnear convencional começa entre a primeira e a segunda quinzena de junho na maioria da costa e dura até setembro. O resto do Algarve ou a Comporta passam a ter vigilância a 1 de junho, assim como praias de Setúbal como a Figueirinha, que este ano tem como novidade estacionamento pago. Já nas praias de Sintra, a vigilância só arranca a 15 de junho, e nas praias de Torres Vedras (como Santa Cruz) no dia 16. No caso das praias fluviais, a maioria só começa a ter vigilância e demais apoios em julho. Até lá, é verificar se época balnear já abriu na sua praia e, em caso negativo, ter mais cautela na hora de ir a banhos. Nas praias onde já começou oficialmente a época, promete não faltar nada: em Carcavelos (Cascais), este feriado, até já havia bolas-de-berlim à venda no areal.