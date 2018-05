Lucros da REN descem 3% para 13,1 milhões

Os lucros da REN desceram 3% para 13,1 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018 face ao mesmo período do ano passado, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O recuo deveu-se ao aumento do valor das amortizações, da evolução do resultado financeiro e da manutenção do "reconhecimento" da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), que atinge os 25,3 milhões de euros em 2018.

A dívida líquida aumentou 3,9% para 2.643 milhões de euros durante este período. O resultado financeiro da empresa recuou 7,2% para -16,6 milhões.

Já o EBITDA subiu 3,8%, atingindo os 128,4 milhões. Nos primeiros três meses do ano, o CAPEX (investimento operacional) aumentou 5,2% para 13,9 milhões.

A evolução do resultado financeiro foi influenciada pelo aumento da dívida líquida no primeiro trimestre, na sequência da aquisição da Portgás, por um valor total de 530 milhões de euros.

Ainda assim, a REN conseguiu manter a tendência de descida do custo médio da sua dívida, que se fixou em 2,3% face aos 2,6% registados em período homólogo.