King LeBron, como sempre, mas também Harden e algum Curry

As grandes estrelas dos principais candidatos à vitória na NBA já tomaram de assalto as meias-finais

A aproximação das grandes decisões na NBA vai funcionando como uma espécie de filtro, com os verdadeiros candidatos ao título a assumir-se finalmente como tal. Para isso, diga-se, convém que as grandes estrelas apareçam – e é precisamente isso que está a acontecer nestas meias-finais. Como no caso dos Golden State Warriors, campeões em 2015 e 2017 e finalistas vencidos em 2016, que na fase regular sofreram com inúmeras lesões em homens-chave – com Stephen Curry à cabeça.

Pois bem, Curry está de regresso e os Warriors também. Nestas meias-finais são já duas as vitórias sobre os New Orleans Pelicans: 123-101 e 121-116. O regresso do base deu-se na segunda, e com influência clara no encontro: 28 pontos, sete ressaltos e duas assistências. Depois, claro, ainda há Kevin Durant, que fez 29 pontos, 15 deles no último quarto, ou Draymond Green, que conseguiu um triplo-duplo no primeiro encontro (o quarto na temporada, sendo já o recordista da equipa) e ficou muito perto disso no segundo. O terceiro jogo terá agora lugar na madrugada de sábado, desta feita em Nova Orleães.

Em grande continua igualmente James Harden. O MVP da fase regular foi absolutamente instrumental para os Houston Rockets no primeiro jogo das meias--finais, frente aos Utah Jazz: 110-96, com 41 pontos e sete assistências do extremo/base de 28 anos. Chris Paul (17 pontos e seis assistências) esteve igualmente irrepreensível: juntos, foram responsáveis por 89 pontos dos Rockets, que continuam a assumir-se como favoritos à vitória final.

E, como é óbvio, haverá sempre num artigo deste género lugar a uma menção especial para LeBron James, que jogo após jogo insiste em mostrar que é mesmo o herdeiro de Michael Jordan no trono da NBA – havendo até quem o coloque num plano superior à lenda dos Chicago Bulls. Na madrugada de ontem, o extremo voltou a levar às costas os Cleveland Cavaliers, com o 21.o triplo-duplo (26 pontos, 11 ressaltos e 13 assistências) em playoffs – só Magic Johnson (30) tem mais.

Os Cavs venceram os Toronto Raptors por 113 a 112, mesmo abrindo a série fora de casa – o segundo jogo, a realizar esta noite, terá novamente lugar no Canadá. Uma curiosidade: este resultado contribui ainda mais para agudizar o péssimo histórico dos Raptors a abrir uma eliminatória nos playoffs: em 15 jogos conseguiram apenas duas vitórias.

Na outra meia-final da Conferência Este, os Bolton Celtics entraram igualmente com o pé direito, batendo em casa os Philadelphia 76ers por 117-101. O conjunto de Massachusetts contou com muito boas exibições do trio Al Horford (26 pontos), Jayson Tatum (28 pontos) e Terry Rozier (29 pontos), que tem substituído na perfeição o lesionado Kyrie Irving, a grande contratação da temporada, que não poderá voltar a jogar esta época devido a lesão no joelho esquerdo. O estreante Tatum, por seu lado, conseguiu um feito incrível: até agora, só o mítico Larry Bird havia conseguido marcar 25 ou mais pontos em playoffs pelos Celtics na primeira temporada na liga.