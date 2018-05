EUA. Ouvidos vários disparos em centro comercial de Nashville

De acordo com a imprensa internacional, foram ouvidos vários tiros num centro comercial em Nashville, no Estado do Tennessee, nos Estados Unidos, tendo feito vários feridos.

De acordo com o The Sun, pelo menos uma pessoa foi atingida dentro de uma loja, e estima-e que se trate de uma criança do sexo masculino.

Segundo avança a mesma publicação, o shopping já foi evacuado e as autoridades já estão no local a fazer as diligências normais para encontrar o atirador que está, para já, a monte.