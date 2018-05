Quer ensinar os seus filhos a lavar bem as mãos? Siga os truques desta professora | FOTO

Uma professora de saúde dos Estados Unidos, Donna Gill Allen, partilhou no Facebook a forma como conseguiu colocar todos os seus alunos a lavar as mãos e a experiência é, de facto, interessante. No final, foram apenas utilizadas três fatias de pão. Curioso?

Inicialmente, a professora colocou três fatias de pão, cada uma num saco de plástico separado. A primeira fatia foi colocada dentro do saco com luvas, a segunda com as mãos lavadas e a terceira foi colocada pelos alunos.

Passado poucos dias as diferenças eram claramente notáveis. Os germes apenas são vísiveis a microscópio, mas os efeitos são praticamente imediatos na nossa saúde.

Este era o objetivo da professora: mostrar que, independentemente de a sujidade não ser visível, está lá na mesma e indicou (aos alunos) que as mãos devem ser lavadas, pelo menos, três vezes por dia.

Veja o resultado final: