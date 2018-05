Deputado do PS "muito triste" com saída de Sócrates do partido

António Costa, Santos Silva e João Galamba expressam incomodo com as suspeitas em torno de Manuel Pinho e José Sócrates. Mas Renato Sampaio assume que não deixa de estar ao lado do amigo.

"Ao contrario de outros, nunca reneguei as minhas amizades, nunca as renegarei em qualquer circunstancias, a amizade é um valor que me ensinaram a preservar, José Sócrates é meu amigo e meu camarada", escreve Renato Sampaio na sua página no Facebook.

Apesar dessa declaração inicial, o deputado socialista diz que não vai falar mais sobre o caso para não perturbar o Congresso do PS que vai decorrer entre 25 e 27 de maio na Batalha.

"Como militante socialista sempre me impus a mim próprio uma rigorosa contensão verbal, é o que o PS precisa no momento que atravessamos quando estamos em vésperas de um importante congresso, por isso é indispensável manter a serenidade, é o que farei e até lá nem mais uma palavra a não ser dizer que hoje é um dia muito triste", declara Sampaio.