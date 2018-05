Surfista desaparecido na praia de Carcavelos

Um homem de 43 anos, surfista, está desaparecido na praia de Carcavelos desde ontem ao final da tarde.

O homem saiu de casa, na zona de Sintra, para ir surfar, mas não voltou e, horas mais tarde, o alerta foi dado, pelas 03h00 de hoje, pela sua mulher.

O carro do surfista foi encontrado no parque da praia de Carcavelos, estacionado e com todos os seus pertences, à exceção da prancha de surf.

A Polícia Marítima iniciou as buscas às 05h00 e as buscas contam com o auxílio da Estação Salva Vidas, de um helicóptero da Força Aérea, de uma lancha de fiscalização da Marinha e dos bombeiros de Carcavelos, explicou ao Correio da Manhã o comandante Pereira da Terra, capitão do porto de Cascais.