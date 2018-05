Portugal regista 5.ª maior subida nas emissões de CO2 provenientes do consumo de energia

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, Portugal registou, em 2017, a quinta maior subida de emissões de dióxido de carbono (CO2) provenientes do uso de energia.

Em primeiro lugar surge Malta, que regista uma média de 12,8%, segue-se a Estónia, com 11,3%, a Bulgária, com 8,3%, Espanha com 7,4% e Portugal, com 7,3%.

As emissões de Portugal representam 1,5% do total da EU.

Dos 27 Estados-membros apenas sete registam um recuo nas emissões de CO2, são eles a Finlândia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Letónia e Alemanha.

Note-se que, as emissões de CO2, de acordo com a Eurostat, contribuem significativamente para o aquecimento global e representam cerca de 80% do total de gases com efeito estufa em toda a União Europeia.