Mourinho recomenda adjunto para o Arsenal

Arsene Wenger está de partida do Arsenal após 22 anos de liderança. Para José Mourinho, o eterno braço-direito Rui Faria tem qualidades para o lugar.

"Não sei se ele quer ser treinador, mas se me perguntar se ele seria uma boa escolha, eu direi que sim. Digo isto porque ele é mais do que o meu adjunto, ele é meu amigo. Se o meu amigo tiver, um dia, a oportunidade de um grande trabalho, eu até o ajudarei a fazer as malas e a carregá-las e desejar-lhe-ei boa sorte", declarou esta sexta-feira citado pela imprensa inglesa.

Mourinho insistiu que ficaria "muito feliz" se o "grande amigo" Rui Faria fosse o eleito do Arsenal: "Se um dia isso acontecer, o primeiro a ficar feliz com isso serei, provavelmente, eu, porque o conheci quando ele era um miúdo, na universidade, e estivemos juntos durante 18 anos", reiterou.