André Villas-Boas hipótese para o Borussia Dortmund

Peter Stoger não deverá continuar após uma época atribulada que começou com o holandês Peter Bosz no banco. Os alemães estão atualmente em terceiro da liga alemã.

De acordo com a imprensa internacional, André Villas-Boas é uma das hipóteses. O francês Lucien Favre, do Lille, é apontado como alternativa.

O técnico português não treina na Europa desde que abandonou o Zenit em 2016. Após uma passagem pelos chineses do Shanghai SIPG, deixou a equipa no final do ano passado.