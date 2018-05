Eurovisão. Metro de Lisboa reforça linha vermelha, verde e azul

A empresa, em nota enviada à Agência Lusa, refere que "para dar resposta ao aumento de passageiros, previsto ocorrer durante o período de realização do Festival Eurovisão da Canção, o Metropolitano de Lisboa irá reforçar o seu serviço nas linhas vermelha [São Sebastião-Aeroporto], verde [Cais do Sodré-Telheiras] e azul [Reboleira-Santa Apolónia], a partir de sexta-feira ao final do dia”.

"Este reforço de serviço traduz-se na disponibilização de comboios com seis carruagens e no aumento do número de comboios, sempre que se justificar, em todas as estações da rede, onde se prevê maior afluência de passageiros, haverá reforço de pessoal para garantir o serviço adequado ao cliente", indica a mesma nota.

Além do reforço das linhas, o Metro de Lisba estará também em articulação com “as forças de intervenção da PSP”, para “garantir um serviço de transporte com as condições de segurança adequadas”.