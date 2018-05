Sporting-Benfica. Os 11 saltos da Pantera Negra!

Eusébio.

Assim com ponto parágrafo e tudo.

Eusébio escreveu-se a si próprio, e eu, que nos últimos 30 anos escrevi muito sobre Eusébio, ainda não sei ao certo se o que escrevo lhe faz justiça.

Em semana de Sporting-Benfica, Eusébio é inevitável. Porque ele foi o maior dos personagens desse romance fascinante que se desenrola numa rivalidade de clubes que ficam ali, quase frente a frente, carros passando pelo meio, agora que é tempo deles, mas também já foram hortas e oliveiras e saloios de burrico que vinham a Lisboa vender legumes acabados de colher.

Eusébio tem para o Campeonato Nacional números estratosféricos contra o Sporting.

Dou só um exemplo que (calculo) nunca outro jogador será capaz de igualar: entre maio de 1962 e fevereiro de 1967, Eusébio da Silva Ferreira marcou golos em todos os dérbis. Onze jogos consecutivos a meter bolas nas balizas dos guarda-redes de Alvalade. Podem dizer-me que não é irrepetível, mas não me digam que não foi absolutamente extraordinário. Tão extraordinário como Eusébio! Assim mesmo, com ponto de exclamação.

Não sou grande fanático dos números.

Nunca fui amante da estatística, essa ciência que nos diz que, se eu comer um frango inteiro e o incauto leitor que se abalançou a espreitar esta prosa não comer nenhum, comemos meio frango cada um.

Deixemos isso, no entanto.

São os números que aqui me trazem.

Vejam-nos com atenção.

26.a jornada, 1961-62:

Sporting, 3 - Benfica, 1 – golo de Eusébio.

11.a jornada, 1962-63:

Benfica, 4 - Sporting, 3 – 1 golo de Eusébio.

24.a jornada, 1962-63:

Sporting, 1 - Benfica, 3 – 1 golo de Eusébio.

9.a jornada, 1963-64:

Sporting, 3 - Benfica, 1 – golo de Eusébio.

22.a jornada, 1963-64:

Benfica, 2 - Sporting, 2 – 1 golo de Eusébio.

2.a jornada, 1964-65:

Benfica, 3 - Sporting, 0 – 1 golo de Eusébio.

15.a jornada, 1964-65:

Sporting, 2 - Benfica, 2 – 1 golo de Eusébio.

6.a jornada, 1965-66:

Benfica, 2 - Sporting, 4 – 1 golo de Eusébio.

19.a jornada, 1965-66:

Sporting, 0 - Benfica, 2 – 1 golo de Eusébio.

4.a jornada, 1966-67:

Benfica, 3 - Sporting, 0 – 2 golos de Eusébio.

17.a jornada, 1966-67:

Sporting, 1 - Benfica, 1 – 1 golo de Eusébio.

Ufa! O homem nunca mais parava.

Num espaço de parcamente cinco anos.

Mais números Comecei com os números de Eusébio frente ao Sporting e agora é um ver se te avias para parar.

Repare-se, por exemplo, que em 29 jogos oficiais contra o Sporting, Eusébio só soube o que era a derrota por nove vezes. Vitórias foram 14. Empates foram sete.

Não é um desequilíbrio por aí além, está certo, mas ainda assim assinalável.

Já golos é outra questão.

Vimos a tal série de 11 partidas consecutivas a marcar e agora vejam-se os golos marcados para as diversas competições. Começando pelo campeonato, como é óbvio – o Sporting-Benfica deste fim de semana é para o campeonato –, há mais do que motivos para nos debruçarmos sobre essa prova.

E assim sendo: 1962 – 1 golo; 1963 – 2 golos; 1964 – 2 golos; 1965 – 2 golos; 1966 – 3 golos; 1967 – 1 golo; 1968 – 1 golo; 1970 – 1 golo; 1972 – 6 golos (quatro na vitória de 4-1 na Luz); 1973 – 2 golos.

Pus isto em anos civis para se ver a coisa de outro prisma. Vinte e um golos marcados ao grande rival Sporting, eis algo de que poucos poderão ufanar-se.

Já agora, em duas finais da Taça de Portugal, contra o Sporting, apontou quatro golos: 1971, 1 golo (derrota por 1-4); 1972, 3 golos (vitória por 3-2).

Depois, para cúmulo, há aquele golo estranho. Estranho porque Eusébio não vestia a camisola do Benfica. Vestia a camisola amarela do Beira-Mar. Em Aveiro, no empate a um golo.

Mas no dia 8 de outubro de 1972 foi do melhor aquilo que o Pantera Negra apresentou perante os leões. “Carrasco sem emoções, Eusébio da Silva Ferreira, o mais fabuloso de todas as gerações deste negócio português da bola aos pulos, fez quatro golos nas malhas do Sporting, encheu a Luz, e mais uma vez mandou às malvas as profecias de uns quantos doutores que diagnosticaram o seu passamento”, escreveu Neves de Sousa. “Pobre rapaz de 30 anos, inválido para a maioria das profissões, até porque (coitado) tem um joelho direito que não vale nada: só que ontem assinou, com o joelho inapto, um terceiro golo que fica na história do futebol europeu...”

Depois, descreve-o, esse tal terceiro golo inolvidável: “Eusébio saca a bola a Bastos, escapa-se ao seu pontapear na atmosfera, contorna Carlos Pereira, alija Manaca da corrida e finta desconcertantemente Laranjeira: o terceiro tento do seu pé canhão fica na minha memória como um dos mais belos momentos de três décadas.”

Nunca foi fácil escrever sobre Eusébio.

Digo e repito: escrevia-se a si próprio.

E tinha aquele jeito especial de, contra o Sporting, o clube que fora da sua adolescência moçambicana, em Lourenço Marques, erguer-se como um fantasma negro e admirável...