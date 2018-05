4 de maio 2018

JSD vai buscar "tesourinhos" de Costa com Sócrates

O caso Sócrates deixou de ser um tabu político. Depois de vários destacados socialistas, entre eles o próprio António Costa, terem admitido incómodo com as suspeitas de corrupção em torno do ex-primeiro-ministro, o PSD vai aproveitar o tema para colar Costa a Sócrates. Na JSD até já há um vídeo para lembrar os tempos em que o atual primeiro-ministro defendia José Sócrates.