Primeiro reforço do Sporting já foi apresentado

Marco Túlio, reforço do Sporting para a próxima época, já foi apresentado em Alvalade.

À Sporting TV, Marco Túlio disse que espera “ajudar o Sporting, um grande clube na Europa”.

“Espero dar o meu melhor aqui. É um clube que formou os melhores do mundo, Ronaldo e Figo, e espero dar o melhor aqui e, quem sabe, ser também o melhor do mundo”, acrescentou.

O médio brasileiro de 20 anos chega ao Sporting proveniente do Atlético Mineiro. De acordo com a imprensa desportiva, o jogador chega ao Sporting para abater parte da dívida do Atlético Mineiro devido à tranferência de Elias.