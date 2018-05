Liga. Segundo classificado terá agosto alucinante

Benfica ou Braga farão sete jogos no mês mais quente do ano, caso terminem na vice-liderança. No caso do Sporting, podem ser oito partidas em agosto se vencer a Taça de Portugal

Os calendários oficializados esta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a próxima temporada deixam antever um mês de agosto de loucos para a equipa que terminar em segundo lugar este campeonato. Sporting, Benfica e Braga estão ainda na luta por essa posição, que garante a presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas também um número louco de jogos naquele que, por norma, é o mês mais quente do ano.

Serão sete jogos em pouco mais de 20 dias, quer seja o Benfica ou o Braga a acabar no segundo posto. No caso dos leões, o cenário será ainda mais carregado devido à Taça de Portugal: se o Sporting vencer o Aves no Jamor, disputará a Supertaça (tudo indica que perante o FC Porto, que está a um empate de se sagrar campeão nacional), iniciando a época a 4 ou 5 de agosto. Fará, assim, oito jogos nesse mês!

A primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões disputa-se a 7/8 de agosto, com o arranque do campeonato marcado para sábado, dia 11. A 14 tem lugar a segunda mão da pré-eliminatória e a 18 a segunda jornada da Liga. Em caso de qualificação para o playoff, a primeira mão do mesmo joga-se a 21/22 de agosto e a segunda a 28/29, havendo pelo meio a terceira jornada do campeonato (25).

Se o Aves vencer a Taça de Portugal, entra diretamente na fase de grupos da Liga Europa, começando a participação na prova a 20 de setembro. Neste cenário, o terceiro classificado disputará a terceira pré-eliminatória, marcada para 9 de agosto, com o playoff agendado para 23. O quarto classificado inicia a participação na prova logo em julho, na segunda pré-eliminatória, a 25 de julho. Caso os avenses não consigam ser felizes no Jamor, será o terceiro classificado do campeonato a apurar-se diretamente para a fase de grupos da Liga Europa, com o quinto a juntar-se ao quarto na segunda ronda preliminar.

Em termos internos, a competição começa, como já foi referido, a 4 ou 5 de agosto, com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, e termina a 26 de maio, com a final da Taça de Portugal, uma semana depois de acabar o campeonato.

O calendário do início da temporada 2018/19

26 de julho: Liga Europa (segunda pré-eliminatória, 1.ª mão)

2 de agosto: Liga Europa (segunda pré-eliminatória, 2.ª mão)

4/5 agosto: Supertaça Cândido Oliveira

7/8 agosto: Liga Campeões (terceira pré-eliminatória, 1ª mão)

9 de agosto: Liga Europa (terceira pré-eliminatória, 1.ª mão)

11/12 agosto: Liga (1ª jornada)

14 agosto: Liga Campeões (terceira pré-eliminatória, 2ª mão)

16 de agosto: Liga Europa (terceira pré-eliminatória, 2.ª mão)

18/19 agosto: Liga (2ª jornada)

21/22 agosto: Liga Campeões (play-off, 1ª mão)

23 agosto: Liga Europa (play-off, 1.ª mão)

25/26 agosto: Liga (3ª jornada)

28/29 agosto: Liga Campeões (play-off, 2ª mão)

30 agosto: Liga Europa (play-off, 2.ª mão)