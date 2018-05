Liga Europa. Em França pedem Bola de Ouro para Rolando

O central português saiu do banco no prolongamento e colocou o Marselha na final da Liga Europa. Até Drogba delirou

De suplente até aos 100 minutos a herói do apuramento para a final da Liga Europa. Foi assim a noite desta quinta-feira de Rolando, que saltou do banco no prolongamento da segunda mão das meias-finais com os austríacos do Salzburg para apontar o golo que colocou o Marselha na sua primeira final europeia em 14 anos.

A euforia com a situação tomou conta dos franceses, de tal forma que até o prestigiado jornal "L'Équipe" fez uma manchete... exagerada: "Rolando Ballon D'Or", ou seja, "Rolando Bola de Ouro".

O golo do internacional português, apontado aos 116 minutos, levou o Marselha à final, a realizar-se no próximo dia 16 em Lyon, França, onde vai defrontar o Atlético de Madrid. E levou também os adeptos marselheses à loucura, entre os quais um muito especial: Didier Drogba, a grande figura da equipa na última vez em que o clube chegou a um jogo decisivo, em 2003/04 - na altura acabou derrotado pelo Valencia: 2-0, com bis de Mista.

Através da sua conta de Twitter, o avançado costa-marfinense partilhou o momento em que Rolando fez o golo decisivo, com Drogba incapaz de esconder a euforia.