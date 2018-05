Terramoto de magnitude 6.1 na escala de Richter nas Filipinas

Um terramoto de magnitude 6.1 na escala de Richter atingiu este sábado as Filipinas, mas no entanto as autoridades ainda não informaram se há vítimas a registar e danos materiais causados.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou o epicentro do terramoto a cerca de 17 quilómetros de profundidade.

Além disso, o mesmo organismo indicou que o terramoto ocorreu a cerca de 58 quilómetros a noroeste de Pandan, na ilha de Catanduanes, e a 319 quilómetros a leste de Manila, na ilha de Luzón.

O Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico ainda não emitiu qualquer aviso por risco de ondas gigantes.