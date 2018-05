Sol e calor durante o fim de semana. Temperaturas podem chegar aos 27º graus

Temperaturas vão estar acima dos 25º C em várias zonas do país

Durante o dia de hoje, o sol vai brilhar em praticamente todo o país, com temperaturas que podem chegar aos 27ºC, como é o caso de Santarém e Évora.

Em Lisboa a temperatura máxima deve rondar os 26ºC, no Porto os 23 graus e em Faro os 22ºC.

No entanto, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas no domingo voltam a baixar e a chuva também pode voltar a aparecer.

Relativamente às temperaturas máximas mais altas para este fim de semana, Évora é o distrito que ganha, podendo chegar aos 29ºC, seguido de Santarém (28ºC), Lisboa e Braga (27ºC), Faro, Beja, Castelo Branco e Coimbra (26ºC). Mais frescos vão ser os distritos da Guarda (21ºC), do Porto, Setúbal e Viana do Castelo (23ºC), de Viseu, Bragança e Vila Real (24ºC) e de Portalegre, Évora e Leiria (25ºC).

Os aguaceiros, que por vezes podem ser fortes, serão sentidos nos distritos de Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, indica o IPMA.