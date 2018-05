Afonso Dhlakama. Cerimónias fúnebres decorrem quarta-feira

As cerimónias fúnebres de Afonso Dhlakama, o presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), estão marcadas para a próxima quarta-feira, dia 9 de maio, pelas 08h00. A despedida vai decorrer no campo desportivo do Ferroviário da Beira, informou este sábadoa comissão política nacional do partido.

O corpo de Dhlakama sairá do Hospital Central da Beira diretamente para a zona onde vão decorrer as cerimónias fúnebres.

O funeral apenas se vai realizar no dia 10 de maio, quinta-feira, e está a ser organizado pela família do líder, em Mangunde, no distrito de Chibabava, no interior da província de Sofala – terra natal do moçambicano.

Recorde-se que o dirigente da Renamo morre na passada quinta-feira e, segundo informações a que o SOL teve acesso, a causa mais provável é ter falecido em consequência de diabetes.