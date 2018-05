Ameaça de bomba junto à Avenida da Liberdade

Uma ameaça de bomba causou o pânico junto à Avenida da Liberdade, na Rua Castilho, em Lisboa.

A situação terá ocorrido na Associação Atmofera M, que tem ligação ao banco Montepio.

O alerta foi dado pelas 14h10, tendo a polícia sido chamada ao local, e a situação já está a ser investigadas pelas autoridades.

As equipas de antibombas acabaram por não atuar, mas o edifício foi evacuado e todas as pessoas que nele se encontravam foram saindo ordeiramente do local.