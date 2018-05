Portugueses pagam mais pelas viagens do que pensam (e precisam)

De acordo com o IHG® Rewards Club, o programa de fidelidade do InterContinental Hotels Group (IHG), “os viajantes portugueses estão em dúvida quando reservam hotéis, e ainda estão confusos sobre como funcionam os sites de comparação de preços. Segundo a pesquisa, o preço é o fator mais importante na escolha de um hotel (52%), seguido pela localização ou serviços. No entanto, apesar de os consumidores portugueses pretenderem pesquisar na Internet durante várias horas para encontrar o melhor preço, especialmente quando procuram hotéis (87%), mais de três quartos dos viajantes portugueses (76%) tendem a procurar os melhores preços nos sites de comparação de preços, dos quais 70% acreditam que esses sites mostram todas as opções”.

De acordo com esta pesquisa, atualmente, apenas 16% dos consumidores escolhem procurar o melhor preço diretamente com o hotel. Ainda assim, 77% dos entrevistados admitem que deixariam de procurar online, caso soubessem que pagariam um preço mais elevado do que reservando diretamente no hotel.

“A crise financeira tornou as famílias mais conscientes quando se trata de tomar decisões de consumo. Hoje em dia, eles comparam mais os preços, procuram promoções e melhores ofertas. Quando se trata de lazer, é normal que as famílias queiram encontrar o melhor preço possível, até porque as poupanças que podem obter, por exemplo, da reserva do hotel, podem ser canalizadas para outras coisas, como gastar enquanto estão de férias ", explica Bárbara Barroso, especialista em finanças pessoais.