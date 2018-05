A morte do líder da Renamo é vista por Elísio Macamo, académico moçambicano que é professor de Estudos Africanos da Universidade de Basileia, na Suíça, como uma oportunidade para que Moçambique possa finalmente conseguir a tão almejada pacificação. «A morte de Afonso Dhlakama tem grande impacto porque ele era um ator importante da cena política. A paz e a guerra dependiam dele. Agora há boas hipóteses de o país encontrar a paz», referiu em declarações ao SOL.

Para Elísio Macamo, «o maior problema é o que vai acontecer com a oposição» agora, porque não há nenhum nome consensual para substituir o líder histórico da Renamo. «Infelizmente, nenhum líder autoritário se preocupa com a sucessão. É o mesmo de sempre. Todos aqueles que se atrelaram ao seu trunfo armado vão ter que se reinventar», acrescenta o académico.

Desde que assumiu, aos 26 anos, a presidência da Resistência Nacional de Moçambique a 17 de novembro de 1979, depois da morte em combate de André Matsangaíssa, Dhlakama fez a guerra e a paz, mantendo sempre consigo as armas para garantir aquilo que a Frelimo continuava a negar, dizia. Delfim não escolheu, mantendo sempre uma liderança personalizada do partido, mesmo já depois de instalada a democracia no país. Elísio Macamo considera que «fazer política nunca foi o seu forte» e essa lacuna levou-o de volta para a serra da Gorongosa onde acabaria por morrer, longe da possibilidade de ter atendimento médico com rapidez.

Macamo considera até que a ideia de que o líder da Renamo morreu, não pelas complicações derivadas da diabetes, mas porque foi realmente envenenado, tem a ver com a necessidade dos quadros dirigentes do principal partido da oposição moçambicana precisarem de uma justificação para si próprios, para evitarem assumir o facto de terem deixado o seu líder sozinho.

«A coisa do envenenamento parece conto de fadas. A própria Renamo vai precisar disso para não assumir o facto de que deixou o seu líder pagar o preço da sua luta sozinho.» Além disso, «essa história confirmaria a ‘maldade’ da Frelimo».

O académico moçambicano vai mais longe, admitindo que se a causa da morte de Dhlakama não foi natural, então até pode ter sido mesmo uma ação dentro do seu partido, porque «a Renamo não está unida. Andam cartas anónimas que dão conta disso», explica.

«A ter sido envenenado não descarto a possibilidade de ter sido algo interno. Nem todos estavam contentes com o seu possível regresso», adianta Macamo. Que aproveita ainda para tecer críticas ao chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi.

«Quem agora tem um problema é o Presidente, que queria resolver o problema à revelia dos eleitores», diz. Com a morte de Afonso Dhlakama, Nyusi «perdeu um parceiro importante nesse golpe antidemocrático e agora terá que reunir consensos com todos aqueles que representam os eleitores. Devia ter sido assim desde o início», mas o Presidente preferiu a negociação pessoal com o líder da Renamo.