FC Porto sagra-se campeão nacional depois de empate no Sporting - Benfica

O dérbi entre o Sporting e o Benfica acabou empatado a zero e, assim, o FC Porto sagra-se campeão nacional mesmo só jogando amanhã.

Cinco anos depois do último título, os dragões vencem o seu 28.º título nacional. A festa faz-se agora na Avenida dos Aliados, no Porto.

O FC Porto só joga este domingo frente ao Feirense no estádio do Dragão, pelas 20h15, num jogo que será de consagração para a equipa de Sérgio Conceição.

No Sporting – Benfica não houve golos, fazendo assim com que nem leões nem águias tenham hipótese de apanhar o FC Porto.

A uma jornada do fim do campeonato, o Sporting fica, para já, em segundo lugar com os mesmos pontos do Benfica.