FC Porto. Noite de festa com momentos atribulados

Os jogadores do FC Porto estão prestes a defrontar o Feirense, já com o título de campeão nacional ‘na mão’. Mas a noite não foi de descanso: para além da festa, os ‘dragões’ também apanharam um valente susto.

Uma tocha provocou um incêndio na garagem do hotel Solverde, onde a equipa estava instalada. As chamas deflagram depois das 02h00 e provocou bastante fumo no edifício.

Com os jogadores a precisar de descansar para o jogo de hoje, a equipa decidiu abandonar aquele hotel já por volta das 03h30 e dezenas de adeptos despediram-se dos jogadores, felicitando-os pela vitória.

Assim, já depois dos festejos, Sérgio Conceição e os seus jogadores foram para o Porto Palácio Hotel, na Avenida da Boavista. Daqui a pouco, a equipa irá para o centro de estágio do Olival, de onde partirá para o Estádio do Dragão, onde defronta o Feirense, às 20h15.