Mãe de menino solitário fez apelo no Facebook e o mundo respondeu desta forma

Molly-Mole Povey deixou na sua página de Facebook uma mensagem dirigida aos amigos e pais de colegas da escola do seu filho. Nunca esperou que as suas palavras se tornassem virais na internet e acabassem na imprensa. Destroçada por o filho não ter amigos, não ser convidado para festas de aniversários e estar triste por saber que ninguém viria à sua festa de 11 anos, Molly decidiu deixar um apelo. De todo o mundo chegaram presentes e cartões de parabéns.

“Venho pedir algum apoio dos amigos e pais da nossa comunidade. No dia 28 de Abril vamos celebrar os 11 anos do Roman no restaurante Eastern Eye Indian, em Newton Abbot [sul de Inglaterra], às 18h30. O Roman não tem nenhum amigo e chora muitas vezes por causa disso, Nos últimos sete anos de escola primária sempre lhe fizemos festa de anos, um ano até reservámos uma piscina local e convidámos 40 crianças na esperança de estimular algumas amizades – mas em sete anos ele apenas recebeu um convite de festa de anos”, começou por escrever a mãe no Facebook, no passado dia 13.

“Por vezes senta-se a chorar e pergunta se não recebeu nenhum convite para ir a alguma festa e nós somos obrigados a explicar-lhe que não. O Roman é um menino amoroso, mas com algumas dificuldades. Vai voltar amanhã à escola depois das férias da Páscoa e tem chorado nos últimos dois dias porque diz que ninguém vai falar com ele ou perguntar-lhe como foram as férias”, relata Molly, que acaba a mensagem a pedir aos pais dos amigos que convençam os filhos a ir à festa de Roman, que ontem teve lugar. Se não pudessem ir, a mãe pedia para que os colegas do filho pelo menos dissessem “parabéns” na quarta-feira, 29, dia em que faz anos [hoje]. “Ou talvez dar -lhe um cartão - eu sei que isso significaria o mundo e por uma vez ele sentir-se-ia especial e popular”.

A comunidade respondeu e vários meninos compareceram ontem na festa de Roman. Mas o impacto desta mensagem foi muito mais além da localidade inglesa onde vive a família. Molly postou na sua página uma imagem com vários cartões e presentes para o Roman vindos do Dubai, Dinamarca , Áustria , Egipto , Nova Zelândia, Islândia, Polónia, Roménia, Ucrânia, México e até Gronelândia. A história acabou por saltar das redes sociais para a imprensa e hoje, o dia em que Roman faz 11 anos, o menino que passava despercebido faz-se notar nos quatro cantos do mundo.

Facebook: https://www.facebook.com/cardsforroman

