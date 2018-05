Ténis. João Sousa vence Estoril Open

Já está: João Sousa bateu o norte-americano Frances Tiafoe na final do Estoril Open e é o primeiro português a conquistar o torneio ATP luso! O melhor tenista português de sempre arrasou o adversário em dois sets, com duplo 6-4, num encontro que durou apenas uma hora e 18 minutos.

Sousa, recorde-se, era o segundo atleta nacional a chegar à final, depois de Frederico Gil, derrotado no jogo decisivo em 2010. Esta foi a 10.ª final ATP da carreira do tenista vimaranense, que assim conseguiu o seu terceiro título no circuito maior do ténis mundial, depois de Kuala Lumpur (2013) e Valência (2015).

Esta segunda-feira, João Sousa deverá ficar muito perto do regresso ao top-50 mundial - neste momento ocupa a 68.ª posição no ranking ATP.