Volkswagen quer ser indemnizada por polémica do ‘diesel’

O grupo Volkswagen tem estado a estudar a possibilidade de reclamar uma indemnização multimilionária ao seu ex-presidente Martin Winterkorn. Em causa estão os danos provocados pelo escândalo da manipulação de dados dos motores diesel. A informação foi avançada por um jornal alemão que fala mesmo da hipótese de Martin ficar numa situação financeira complicado caso perca em tribunal. Na base está o facto de Martin ter assumido todas as responsabilidade quando deixou a empresa: “Como presidente executivo, aceito a responsabilidade pelas irregularidades que foram encontradas nos motores a gasóleo”.

A verdade é que, além dos danos na reputação, em 2015, o caso custava já cerca de 25 mil milhões de euros ao fabricante só em processos na justiça e reparações. O grupo acabou por reconhecer que existiam 11 milhões de veículos ‘diesel’ com o software que falsificava os testes e ainda hoje enfrenta as consequências do que aconteceu.

Em abril deste ano, os proprietários dos carros afetados pelo escândalo prometiam mesmo juntar-se para conseguir “ter mais força junto das autoridades”. A ideia era então criar um grupo de lesados para avançar contra o grupo nas diversas instâncias. Só em Portugal, estima-se que cerca de 125 mil carros tenham sido afetados. Mas, para já, pouco se sabe sobre o que acontecerá aos proprietários destes veículos. No entanto, muitos mostram otimismo e dão o exemplo das indemnizações que foram pagas nos EUA.

Recorde-se que, por cá, os automóveis afetados são obrigados a ir à oficina e, de acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), todos os carros da Volkswagen, Seat, Audi e Skoda que não forem reparados ficam completamente impedidos de circular.

Cerco aperta No final do ano passado, a situação ficou ainda mais complicada quando as associações para a defesa do consumidor da Lituânia, Eslováquia, Eslovénia e Suíça fizeram saber que iriam recolher todas as queixas dos proprietários para depois exigirem indemnizações em tribunal. De acordo com o Gabinete Europeu das Uniões de Consumidores (BEUC), foi mesmo criada uma plataforma para facilitar a união dos lesados.

Já antes desta iniciativa, as associações Altroconsumo (Itália), DECO (Portugal), OCU (Espanha) e Test-Achats (Bélgica) tinham decidido avançar com uma campanha para conseguir em tribunal uma compensação para todos os consumidores afetados.

“Os consumidores europeus foram enganados ao comprar um carro ilegalmente equipado […] e é terrível que a Volkswagen se continue a recusar a pagar indemnizações”, garantia então Monique Goyens, diretora-geral do gabinete.

Monique Goyens defendeu ainda que, se a Volkswagen fosse ilibada, era transmitida a ideia de que a manipulação das emissões poluentes não tem efeitos colaterais, e isso aplicar-se-ia não só ao setor automóvel como a outros.