Colégio Militar. Suspensos 19 alunos

A direção do Colégio Militar decidiu suspender 19 dos 27 alunos do 12.º ano devido a uma ação de protesto dos mesmos contra atitudes e medidas disciplinares dos oficiais do Corpo de Alunos. Segundo o “DN” tratou-se de um protesto inédito em que os alunos se auto desgraduaram.

As suspensões agora decididas terão um caráter preventivo enquanto se aguardam os resultados dos inquéritos abertos e vêm confirmar o clima de instabilidade que se vive dentro da instituição.

Consequências para os internos

Apesar do caráter preventivo da suspensão, há consequências concretas para os alunos. A primeira foi a interdição de acederem ao Colégio Militar entre 26 de abril e 1 de maio; a segunda, a proibição de entrarem nas instalações do Corpo de Alunos, o que faz com que os internos, mesmo que sejam de fora de Lisboa, tenham de regressar todos os dias a casa.