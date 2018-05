Marques Mendes atribuiu a mudança de estratégia do PS em relação ao caso Sócrates ao receio de perder votos e não tem dúvidas de que o ex-primeiro-ministro vai fazer tudo para "embaraçar" António Costa.

Para o social-democrata, o PS "assustou-se com a possibilidade de perder votos e perder a maioria absoluta" e só tem a ganhar com esta mudança de estratégia. "O PS ganha muito. Estava encurralado e passou a estar aliviado".

Marques Mendes defendeu ainda, no seu habitual comentário, na SIC, que "esta estratégia foi claramente pensada" pela direcção do PS com o objectivo de "matar o assunto".

O comentador está convencido de que, a partir de agora, José Sócrates vai fazer tudo para "perturbar a vida ao PS" e "incomodar" António Costa. "Sócrates é vingativo", afirmou.