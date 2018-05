Sir Alex Ferguson continua nos cuidados intensivos

Alex Fergosun, o histórico treinador do Manchester United, continua entregue aos cuidados intensivos do Salford Royal Hospital depois de ter sofrido uma hemorragia cerebral no passado sábado.

“Sir Alex continua nos cuidados intensivos, aqui no no Salford Royal Hospital. Não há qualquer outra atualização quanto à sua condição atual, mas sabemos agora que a operação à hemorragia cerebral correu muito bem”, referiu uma fonte do hospital citado pela imprensa britânica.

Alex Ferguson tem 76 anos e treinou o Manchester United durante 27, vencendo 38 títulos pelo United. Ferguson reformou-se em 2013.