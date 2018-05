Nestlé compra direitos da Starbucks para vender café

O acordo deverá ficar concluído até ao final do ano, mas está ainda sujeito à aprovação das autoridades de regulação.

A Nestlé anunciou um acordo com a Strabucks garantindo, por 5,9 milhões, os direitos para a comercialização dos produtos da maior cadeia de cafetarias do mundo. O acordo deverá ficar concluído até ao final do ano, mas está ainda sujeito à aprovação das autoridades de regulação.

De acordo a Nestlé, o negócio de produtos das cafetarias Starbucks gera 1,6 milhões de euros anuais e implicará que cerca de 500 trabalhadores da Starbucks passarão para a multinacional suíça.

Esta é a primeira vez que a multinacional suíça se alia a um dos seus grandes rivais no negócio do café.



A Nestlé espera que a operação se reflicta positivamente no lucro por acção e nos objectivos de crescimento orgânico em 2019, enquanto a Starbucks indicou que irá utilizar o encaixe financeiro para acelerar o seu programa de recompra de ações.