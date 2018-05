Casa. Excesso de gastos caiu em 2017, mas não para todos

Foram as famílias com mais baixos rendimentos que sentiram um alívio no peso das despesas de habitação, mas também é neste grupo de famílias que se registam mais situações de sobrecarga.

A taxa de sobrecarga das despesas com habitação da população portuguesa foi de 6,7%, em 2017, o que representa uma redução de 0,8 pontos percentuais face ao ano anterior. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mas revelam que esta queda teve apenas impacto nos rendimentos mais baixos.

Esta taxa de sobrecarga das despesas em habitação – onde estão também incluídos gastos relacionados com água, eletricidade, gás ou outros combustíveis, condomínio, seguros, saneamento, pequenas reparações, etc. – corresponde à proporção de pessoas que vivem em agregados familiares em que o rácio entre as despesas anuais com a habitação e o rendimento disponível é superior a 40%.

Mas apesar de as famílias com mais baixos rendimentos terem sentido um alívio no peso das despesas de habitação, é neste grupo de famílias que se registam mais situações de sobrecarga: 24,3% das famílias que pertencem ao grupo de mais baixos rendimentos gasta com casa mais de 40% do seu rendimento. Ou seja, as despesas com a habitação representam um peso no seu orçamento familiar.

Por tipo de família, os dados do INE mostram que as pessoas em idade ativa que vivem sós e as famílias constituídas por um adulto com pelo menos uma criança dependente são as mais penalizadas.

Os dados do INE revelam também que há menos famílias a viver em casas sobrelotadas. Em 2017, “9,3% das pessoas viviam com insuficiência de espaço habitacional e a proporção de pessoas afetadas por condições severas de privação habitacional foi de 4%”, menos 1 ponto percentual (p.p.) e 0,9 p.p. que no ano anterior, respetivamente.

As condições habitacionais adversas, acrescenta o documento, sofreram uma redução, principalmente para as pessoas com menores rendimentos. No ano passado, 9,3% das pessoas viviam em alojamentos em que o número de divisões habitáveis era insuficiente para o número e perfil demográfico dos membros do agregado, menos 1 ponto percentual que nos três anos anteriores.

De acordo com o INE, habitar num alojamento sobrelotado era em 2017 uma condição que afetava principalmente as famílias em situação de pobreza (17,7%), as famílias com crianças dependentes (15,4%), e as famílias residentes em áreas densamente povoadas (11,5%).

Entre 2016 e 2017, a redução da condição de sobrelotação foi transversal a todas as classes de rendimento.

No entanto, segundo o INE, registou um impacto mais expressivo (menos 2,5 pontos percentuais) para os agregados familiares com menores rendimentos.

A redução para as pessoas em risco de pobreza foi de 2,1 p.p., e de 1,6 p.p. quer para as famílias com crianças dependentes quer para os residentes em áreas densamente povoadas.

Por outro lado, o inquérito revela que o rendimento monetário disponível mediano por adulto equivalente foi, em termos nominais, de cerca de nove mil euros em 2016, o que corresponde a um limiar de pobreza de 5443 euros. Estes resultados, segundo o INE, confirmam a taxa de risco de pobreza de 18,3% em 2016, bem como a taxa de risco de pobreza ou exclusão social de 23,3%, divulgadas em novembro de 2017.

O rendimento monetário disponível médio por agregado familiar foi de 18396 euros anuais em 2016, mais 2,4% que no ano anterior e mais 8,6% que o valor mínimo da série registado em 2013, mas ainda inferior ao valor de 2009.