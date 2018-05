Lucro do BCP sobe mais de 70% para 85,6 milhões no 1º trimestre

A atividade no mercado nacional contribuiu com 44,5 milhões de euros.

O lucro do BCP subiu 70,8% para os 85,6 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, anunciou o banco liderado por Nuno Amado em comunicado à CMVM.

A atividade no mercado nacional contribiu, em parte, para este resultado ao representar 44,5 milhões de euros no primeiro trimestre, quando no ano passado, em igual período tinha rondado os 9 milhões de euros, enquanto o negócio no estrangeiro estabilizou nos 41,1 milhões de euros.

A margem financeira subiu 3,8% para os 344,8 milhões. Também a carteira de crédito registou um aumento pelo segundo trimestre consecutivo. Já as comissões somaram 4,4% e situaram-se em 167,8 milhões de euros, com maior avanço no mercado nacional.

O produto bancário situou-se em 537,8 milhões, praticamente em linha com os 534 milhões do trimestre do ano anterior. Já os custos operacionais agravaram-se 3,2% para 246 milhões de euros.

Os clientes ativos também evoluíram de forma positiva. A instituição financeira tem agora mais 380 mil clientes do que tinha há um ano, totalizando 5,6 milhões de clientes. No entanto, o crédito a clientes cedeu 2,5% para quase 51 mil milhões, em que este decréscimo registou-se tanto no segmento de crédito à habitação, ao consumo e a empresas.

Já a rubrica de imparidades e provisões registou um recuo de 36,1% para 129,9 milhões de euros. “Estamos a caminho na normalização a nível de imparidades. Valor ainda com algum significado”, revelou Nuno Amado.