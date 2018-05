Turquia. Mais um momento de magia de Quaresma (com vídeo)

O internacional português fez uma assistência de letra para o primeiro golo do Besiktas no triunfo sobre o Kayserispor (2-0)

Ricardo Quaresma protagonizou mais um lance extraordinário no encontro desta tarde entre o Besiktas e o Kayserispor, para a 32.ª jornada do campeonato da Turquia. As águias negras de Istambul venceram por 2-0, voltando a reduzir para quatro os pontos de desvantagem em relação ao líder Galatasaray, e o primeiro golo surgiu após novo momento de magia do internacional português.

Aos 31 minutos, na sequência de um canto curto, Quaresma cruzou de letra para a área adversária, onde apareceu Tosic a finalizar. Pode ver o lance aqui, a partir dos 29 segundos:

Adriano, aos 45', selou o resultado, num encontro onde o Besiktas voltou a não contar com Pepe, que recupera de lesão. No Kayserispor, oitavo classificado, o lateral-direito português Tiago Lopes foi titular. No outro jogo da tarde, o Goztepe de Beto e André Castro (ambos titulares) não saiu do nulo na receção ao Yeni Malatyaspor, subindo ainda assim ao sexto lugar.