António Paixão demite-se do Comando Nacional da Proteção Civil

António Paixão demitiu-se, esta segunda-feira, do Comando Nacional da Proteção Civil. O Comandante esteve apenas cinco meses em funções após a sua tomada de posse e o seu substituto será o Coronel Duarte Costa.

"O Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, designou o Coronel Tirocinado José Manuel Duarte da Costa para exercer as funções de Comandante Operacional Nacional do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, sob proposta do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Tenente-General Carlos Mourato Nunes", pode-se ler num comunicado enviado às redações.

De acordo com a mesma nota, a saída de António Paixão está relacionada com motivos pessoais.