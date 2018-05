Fizz. Banqueiro garante que nunca contratou ex-procurador do DCIAP

O presidente do Banco Privado Atlântico e vice-presidente do Millennium BCP negou ontem em tribunal ter oferecido um emprego ao antigo procurador do DCIAP Orlando Figueira, garantindo não saber qual a motivação da tese apresentada pelo antigo magistrado em tribunal. O banqueiro, que continuará a ser ouvido hoje, na qualidade de testemunha, garantiu que mesmo quando lhe pediram um trabalho para Figueira, recusou ajudar. Garantiu ainda ao coletivo que nunca falou com o advogado Daniel Proença de Carvalho sobre qualquer caso a envolver o antigo magistrado.

As divergências foram tantas que levaram a defesa de Orlando Figueira a pedir uma acareação, ou seja, uma confrontação de versão em tribunal – a decisão do coletivo sobre se se justifica ou não a diligência só será conhecida hoje. A versão de Orlando Figueira sobre a sua contratação por Carlos Silva coincide com a do arguido Paulo Blanco, advogado que representou o Estado angolano em diversos processos.

