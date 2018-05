Marcelo Rebelo de Sousa não se recandidata se tragédia dos incêndios se repetir este ano

O Presidente da República referiu que as medidas de preparação para o próximo verão, de forma a evitar que os incêndios que assolaram Portugal o ano passado se repitam, são um fator “decisivo” na sua avaliação à recandidatura à presidência.

“É fundamental para o próprio juízo que o Presidente fará sobre o seu mandato presidencial. Como quem diz, quando eu avaliar, em meados de 2020, o mandato presidencial — portanto, olhar para o passado — e depois também avaliar ou não a existência de um dever de consciência…”, referiu em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença.

“Voltasse a correr mal o que correu mal no ano passado, nos anos que vão até ao fim do meu mandato, isso seria, só por si, no meu espírito, impeditivo de uma recandidatura”, adiantou.

O chefe de Estado disse ainda que está convicto de que "houve atuações, que foram aquelas que foram consideradas por todos como as indispensáveis" para que este ano tudo "corra bem". "Agora, seria uma inconsciência minha dizer que garanto que não vai acontecer isto, ou aquilo… Há calamidades naturais em relação às quais não é possível dar garantias. Naquilo que dependa da intervenção humana, no plano legislativo parlamentar, no plano político-partidário, no plano governamental, tenho a noção de que todos fizeram o que era necessário fazer e era possível fazer neste período de tempo”, completou.