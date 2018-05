Sporting. Cultura de exigência vale títulos e mais títulos

Foi um verdadeiro domingo “à leão” para duas das 54 modalidades que o Sporting tem em atividade nesta temporada. À tarde, o futebol feminino assegurou o bicampeonato, ao superar o Valadares Gaia (4-1) em jogo disputado no Estádio de Alvalade; ao fim da noite, no Pavilhão João Rocha, o andebol imitou o feito das leoas e festejou igualmente a conquista do segundo campeonato consecutivo – pela primeira vez desde 1980/81 –, ao vencer o eterno rival Benfica por 33-27.

Duas conquistas que se somam já à da semana passada, no voleibol. Também frente ao Benfica, o Sporting venceu na negra no quinto jogo da final e celebrou o primeiro campeonato em 24 anos, logo na época de regresso da modalidade, depois de 22 anos inativa.

O voleibol, de resto, acaba por ser um bom exemplo do investimento – desportivo e financeiro – que os leões fizeram nas modalidades esta temporada. Para capitanear a equipa, o Sporting anunciou o icónico Miguel Maia, um dos grandes nomes da história da modalidade em Portugal – e que já havia representado o clube entre 1991 e 1994, conquistando três campeonatos, uma Taça e uma Supertaça. Uma contratação de peso, a juntar às de Divanei e Cardinal no futsal e de Matías Platero, Henrique Magalhães, Vítor Hugo e Toni Pérez no hóquei em patins.

Este investimento ambicioso, refira-se, não se cinge a esta época – e poderá continuar num futuro próximo, a começar já pela contratação milionária de Ricardinho, estrela maior do futsal mundial na atualidade. Pode dizer-se que começou de modo mais visível em 2015, quando os leões “roubaram” Carlos Carneiro – um dos mais cotados andebolistas portugueses – ao Benfica, assegurando ainda as contratações de Marcão, Cavinato, Merlim e Fortino para a equipa de futsal. Em 2016, novo passo decisivo rumo à demonstração clara de que o Sporting não estava a brincar quando dizia, pela voz do seu presidente, que queria voltar a dominar todas as modalidades. Os leões anunciaram a canalização de 6,5 milhões de euros para salários nas modalidades, antigamente conhecidas como “amadoras” mas que de tal já têm pouco atualmente. Para o futsal chegaram Deo e Dieguinho; no andebol, Asanin e Ruesga; já o hóquei abriu as portas a Pedro Gil e Caio, antigas figuras do FC Porto – e Benfica, no caso do segundo.

A grande bomba, todavia, estava guardada para o atletismo, com o anúncio da contratação de Nélson Évora, que representava o Benfica desde 1996. Além do medalhado atleta olímpico, os leões apresentaram ainda mais 11 ex-atletas do Benfica para a temporada de 2017, entre os quais Marco Fortes, outro olímpico. Bruno de Carvalho apontava então aos títulos nacionais, numa tentativa de quebrar a hegemonia do Benfica, mas também internacionais.

Melhor, só Cintra e João Rocha

Neste particular, pode dizer-se que o presidente leonino tem motivos para sorrir. Só este ano, por exemplo, o Sporting venceu os Campeonatos Nacionais de Estrada nos setores feminino e masculino – este pela primeira vez desde 1990 – e, mais importante, tornou-se o primeiro clube a ganhar na mesma época a Taça dos Campeões Europeus de Corta Mato nos dois setores: é agora o único clube a deter no seu palmarés os títulos de Campeão da Europa de Pista e de Corta Mato em femininos e masculinos.

Nos últimos cinco anos, outros tantos títulos europeus para os leões: três no atletismo, um no hóquei em patins (Taça CERS em 2014/15) e outro no andebol (Taça Challenge, na época passada). O Sporting soma 27 títulos de campeão europeu nas modalidades, sendo Bruno de Carvalho já o terceiro presidente com mais troféus europeus de sempre na história do clube – só é superado por Sousa Cintra (seis em seis anos) e João Rocha (12 em 13 anos). E a equipa de hóquei em patins ainda está em competição na Liga Europeia: irá disputar a final-four com o FC Porto, no Dragão Caixa, no próximo dia 12.

Em agosto, Bruno de Carvalho não fazia a coisa por menos: “Vamos iniciar mais uma nova época nas nossas 54 modalidades, em que entramos com motivações redobradas. Esta época assumimos que a nossa ambição é ser campeões em todas as modalidades.” Não o será em todas, certamente, mas está lançado para conquistar as principais – à exceção do futebol, claro está. Consumados os títulos no voleibol, no andebol e no futebol feminino, o Sporting mantém ainda ambições legítimas no futsal, onde fez uma fase regular demolidora (apenas um empate em 26 jogos) e no hóquei em patins, que lidera com um ponto de vantagem sobre Benfica e FC Porto. A equipa de futsal, recorde-se, chegou ainda pela segunda vez consecutiva à final da UEFA Futsal Cup, a Liga dos Campeões da modalidade, embora tenha voltado a cair na final perante o Inter Movistar.

Uma ditadura leonina nas modalidades de pavilhão, que poderá ser explicada também com a edificação do Pavilhão João Rocha, um sonho antigo de todos os adeptos e sócios sportinguistas e que foi levado a cabo finalmente esta temporada – a inauguração teve lugar a 21 de junho.

Este domingo, Bruno de Carvalho era um homem efusivo, quase imparável ao celebrar mais duas conquistas. “Já são tantas em tão poucos dias... Imaginem o que seria sermos campeões em todas as modalidades. Portugal ia parar, o mundo parava. Isto é a dimensão do Sporting, o nosso projeto é ganhar. Somos exigentes ao máximo, os jogadores sabem, respeitam isso e dão tudo o que têm. Não peço mais que isso. Quando não o fazem fico chateado, mas quando dão é uma emoção muito grande, não só para mim mas para três milhões e meio de pessoas”, salientou o presidente leonino.

Longe parecem já estar os lamentos do líder verde-e-branco em maio de 2017, quando recorreu ao Facebook para arrasar os atletas das modalidades. “Vejo, em todas as modalidades, um apoio que mais nenhum clube tem no mundo, mas um grau de exigência muito pequeno. A cada mau resultado, e então se torno público o meu desagrado, lá vem a onda de apoio aos ‘meninos’. É confrangedor... perdemos jogos e lá estão as bancadas a aplaudir os ‘seus meninos’ e a acarinhá-los”, escreveu então Bruno de Carvalho, originando então a demissão de Vicente de Moura, até aí o vice-presidente do Sporting com o pelouro das modalidades.