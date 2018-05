Nasceram mais de 17 mil empresas nos primeiros 4 meses de 2018

O crescimento deve-se essencialmente à constituição de empresas relacionadas com o Turismo.

Entre janeiro e abril de 2018, nasceram 17 002 empresas e outras organizações, mais 13,4% do que no mesmo período de 2017, acentuando-se a dinâmica de nascimentos do ano anterior. Os números foram divulgados pela Informa D&B.

Este crescimento deve-se essencialmente à constituição de empresas relacionadas com o Turismo, como os negócios das Atividades Imobiliárias, Construção, Alojamento e Restauração, Serviços e Transportes.

Foram registados 4880 encerramentos nos primeiros quatros meses do ano, mantendo-se assim em valores próximos do período homólogo (+1,9%).

Nas novas insolvências (870), o ciclo de descida iniciado em 2013 mantém-se nos quatro primeiros meses deste ano, mas de forma menos acentuada.

A percentagem de empresas que cumprem os prazos de pagamento acordados (15,2%) está em queda desde setembro de 2017, atingindo em abril um dos valores mais reduzidos desde 2007 de forma transversal a todos os setores e regiões.