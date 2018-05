Sócrates junta apoiantes num "almoço de confraternização"

José Sócrates desfiliou-se do PS há menos de uma semana e vai juntar os seus apoiantes antes do congresso

José Sócrates vai voltar a juntar os seus apoiantes num "almoço de confraternização".

A iniciativa está marcada para o dia 20 de maio num restaurante do Parque das Nações e começou a ser organizada uns dias depois da desfiliação do ex-primeiro-ministro do Partido Socialista.

O almoço já está a ser anunciado nas redes sociais e o objectivo é reunir mais de 200 pessoas. Cada um dos presentes terá de pagar 20 euros.

Sócrates decidiu desfiliar-se do PS, há menos de uma semana, na sequência das declarações de vários dirigentes socialistas a condenarem a sua actuação. O ex-primeiro-ministro garante que está ser vítima de "uma espécie de condenação sem julgamento".

Nos últimos tempos, o ex-líder do PS tem assumido uma posição mais discreta com poucas aparições públicas. A saída do PS, ao fim de quase 40 anos de militância, levou Sócrates a voltar a reunir os seus apoiantes.

Ana Lúcia Vasques, uma das pessoas que está a organizar o evento, diz ao i que este "é um almoço no alinhamento de outros que se fizeram aqui" e garante que não existe nenhuma ligação com a mudança de estratégia do PS em relação ao processo judicial.

Certo é que José Sócrates irá discursar durante o almoço, que se realiza uma semana antes do congresso do PS.