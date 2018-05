Só para milionários. As casas mais caras de Lisboa, Porto e arredores

Se o braço-de-ferro entre senhorios e inquilinos é latente, o certo é que os preços das casas continuam a aumentar em Lisboa e no Porto. Segundo os últimos dados do INE, no final de 2017, a freguesia de Santo António, em Lisboa (que juntou São José, Coração de Jesus e São Mamede), tinha o metro quadrado mais caro: 3827 euros. No Porto, a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde detém o recorde, com cada metro quadrado de chão a valer 1955 euros. Não faltam apartamentos e moradias com preços proibitivos, alguns decididamente só para milionários. Percorremos os sites das imobiliárias e reunimos algumas ofertas de encher o olho e esvaziar até as contas bancárias mais abastadas

Moradia no Restelo

10.000.000 euros

idealista

Das ofertas que é possível consultar online na cidade de Lisboa, é a que requer uma carteira mais recheada. É uma moradia T7, com 900 m2 e uma área de terreno de 4000 m2, com jardim e piscina. Além de dez casas de banho, sete quartos ou três salas, tem dez lugares de estacionamento. E ainda vista para o rio.

Duplex na Rua do Salitre

8.500.000 euros

idealista

O anúncio destaca a fachada do edifício, reabilitado em 2013, revestida a azulejo Viúva Lamego. O duplex T7 em causa tem terraço e vem com um lugar de garagem incluído no preço. É um terceiro andar com elevador.

Penthouse no Cais do Sodré

7.900.000 euros

idealista

Na freguesia da Misericórdia, que inclui Cais do Sodré e Bairro Alto, o metro quadrado ultrapassa os 3500 euros. Esta é uma das ofertas mais luxuosas. Penthouse T6 + 1 com 442 m², a estrear, com estacionamento, arrecadação e piscina, diz o anúncio. Fica num condomínio na Avenida 24 de Julho.

T4 em Santos-o-Velho

5.000.000 euros

JLL Residencial/Imovirtual

Fica próximo do Museu de Arte Antiga e tem dois quartos amplos e duas suítes com walk-in closet, além de escritório e sala de reuniões. Dispõe ainda de seis lugares de estacionamento.

Um apartamento no Chiado

4.300.000 euros

Remax

Se gostava mesmo era de viver nesta zona da cidade, este T4 no Largo do Carmo é uma oferta de peso. O edifício é de 1899 e o apartamento tem um pé direito de quatro metros, “com tetos altamente trabalhados”. Tem três quartos, suíte com closet, uma biblioteca ou ainda uma sala de jantar forrada a damasco...

Moradia na Lapa

4.000.000 euros

idealista

Há algumas ofertas neste patamar na Lapa e este anúncio sugere até várias hipóteses para o edifício com três apartamentos independentes, T1, T2 e T4. Dá para uma família numerosa ocupar todo o imóvel, para uma família ocupar dois apartamentos e arrendar o terceiro ou viver num e arrendar os outros dois. Ou pôr os três a arrendar.

Duplex nas Avenidas Novas

3.000.000 euros

Era

Este apartamento duplex T5 com acabamentos de luxo na freguesia das Avenidas Novas está perto de tudo e promete vista desafogada. Tem três lugares de estacionamento e um terraço com 126 m2.

Moradia contemporânea

3.500.000 euros

Réplica Private





Situada na Avenida da Boavista, na freguesia de Aldoar, Foz do douro e Nevogilde – a mais cara do Porto –, esta moradia de traça contemporânea é um dos edifícios habitacionais mais cotados de momento na Invicta. Está inserida num terreno de 1547 m2, com área de jardim de aproximadamente 1000 m2.

Chalet renovado

2.680.000 euros

HATCH Portugal

Segundo o anúncio, este chalet renovado pertencia ao irmão do escritor Almeida Garrett e o edifício conserva o brasão da família. A casa tem cerca de 700 m2, quatro quartos e três salas, além de biblioteca. Fica na Rua do Campo Lindo.

Duplex na Av.Brasil

2.00.000 euros

Casa26.com

Duplex T5 na linha de mar na Av. Brasil, tem uma sala de estar com 90 m2, uma bibilioteca e ainda cinco suítes. A garagem dá para quatro a cinco carros.

Palacete com vista para o mar

2.000.000 euros

idealista

Este T10 com 850 m2 construídos tem como envolvência um jardim com 570 m2. Inclui cinco casas de banho e promete vista para o mar.

T3 de luxo

2.000.000 euros

EasyGest

Situado na zona do Freixo, o empreendimento promete apartamentos T3 em fase de conclusão para clientes de luxo.

T4 na Cedofeita/Boavista

1.900.000 euros

IdealHomes

O condomínio Marechal 1000, na Avenida Marechal Gomes da Costa, conta com seis habitações unifamiliares. Fica perto da Fundação Serralves. Um T4 está à venda por 1 900000 euros.

Floreira sobre o rio

1.650.000 euros

Rui Cavalheiro Imobiliária





Este apartamento na antiga freguesia de Lordelo do Ouro é um T4 com 294 m2 úteis, mas os destaques do anúncio recaem sobre a luminosidade excecional ou a vista para o rio Douro. Tem um terraço com uma floreira de 73 m2.Ainda no campo das casas bem acima de um milhão de euros, eis uma amostra da oferta disponívelCASCAIS