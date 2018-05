Antigo T-Clube da Quinta do Lago reabre em julho

Um dos espaços noturnos mais aclamados da noite algarvia vai regressar. O clube que pertenceu a José Manuel Trigo até 2017, ano que ditou o seu encerramento, foi comprado, e será Samy, filho de uma cara conhecida da noite mundial, Salvador Treves, conhecido como Sassa, proprietário do Sass Café, no Mónaco, a comandar as hostes na noite de abertura.

A reabertura do mítico espaço está agendada para julho e já começou a agitar o mercado nocturno de verão.

O antigo T-Clube volta com nova cara e novo nome, e para a noite de regresso fala-se já de uma festa com presenças conhecidas de todos, ou não fosse o Sass Café e outros dos clubes que pai e filho detêm pelo mundo frequentados por figuras internacionais. A lista de clientes habituais da casa monegasca é variada e inclui personalidades da música, desde o vocalista dos U2, Bono, ao DJ Bob Sinclair, do cinema, como a atriz Whoopi Goldberg, ou do desporto, como o antigo jogador de basquetebol Michael Jordan ou o ex-futebolista Thierry Henry.

Recorde-se que até há poucos anos o T-Clube era o local de eleição de políticos e empresários de férias e algumas festas tornaram-se bastante famosas, como a do champanhe, onde os moradores mais emblemáticos da Quinta se juntavam à festa.